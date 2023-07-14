高雄楠梓加工區內塑料廠重大火警搶救中 楠梓電：生產暫不受影響

高雄楠梓加工區內塑料廠今 (14) 日發生重大火警，現場並竄出濃煙，園區內廠商指出，火警現場鄰近楠梓電 (2316-TW) 及華泰 (2329-TW)，而 PCB 楠梓電表示，己加大廠區空氣過濾設施，行政區域也緊閉門窗，目前生產暫不受此一火災事件影響。

高雄楠梓加工區今天早晨發生的火警案，當地警消獲報後，已派出 50 位消防員 19 輛消防車救援。

楠梓電 2023 年上半年營收 17.51 億元，年減 38.28%，楠梓電對第三季的接單狀況表示明朗度不高。