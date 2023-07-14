高雄楠梓加工區內塑料廠重大火警搶救中， 楠梓電：生產暫不受影響。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag楠梓電華泰高雄火警高雄楠梓加工區內塑料廠今 (14) 日發生重大火警，現場並竄出濃煙，園區內廠商指出，火警現場鄰近楠梓電 (2316-TW) 及華泰 (2329-TW)，而 PCB 楠梓電表示，己加大廠區空氣過濾設施，行政區域也緊閉門窗，目前生產暫不受此一火災事件影響。 高雄楠梓加工區今天早晨發生的火警案，當地警消獲報後，已派出 50 位消防員 19 輛消防車救援。 楠梓電 2023 年上半年營收 17.51 億元，年減 38.28%，楠梓電對第三季的接單狀況表示明朗度不高。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀日月光獲頒環保永續貢獻獎 以綠色行動讓高雄發光建通高雄煉銅廠投產將全銷 營收倍增營運拚翻轉華航強化南部航網 7/6起開高雄-首爾金浦航線首批國有房地包租全數標脫 高雄10戶得標金額僅比底價多20元迎未來五年4.5萬就業人口 高雄套房交易價量齊揚高雄首季熱門購屋路段出爐 高賢商圈同盟一路拿冠軍高雄2021年前十大最富里出爐 前鎮區建隆里平均年賺177萬居冠相關貼文