華航強化南部航網 7/6起開高雄-首爾金浦航線

隨著台灣和韓國兩地邊境管制鬆綁，華航 (2610-TW) 今 (15) 日宣布，看好國人赴韓觀光和商務需求增加，7 月 6 日起新增高雄 - 首爾金浦航線，提供每周 3 班往返服務，同時，搭配其他從高雄出發的航班陸續增班中，每周高雄出發的航班將達 50 個，可方便南部民眾直飛亞洲各大主要城市。

華航指出，此次獨家飛航高雄 - 首爾金浦航線，每周二、四、六以 737-800 機型執飛，出發航班 CI184 於下午 2 時 30 分從高雄小港機場起飛，首爾時間晚上 6 時 15 分抵達金浦機場，而回程航班 CI185 於當地晚上 7 時 15 分起飛，台灣時間晚上 9 時 15 分返抵小港機場。

由於金浦機場距離首爾市中心更近，民眾抵達後可輕鬆直衝市區各大熱門景點，例如弘大、明洞、南山首爾塔等。華航預期，此新航線開通後，不僅可提高南部鄉親赴韓旅遊、探親及洽公的便利性，也可吸引韓國旅客到台灣南部觀光。

華航為擴大服務南部民眾，高雄出發航班積極增班中，高雄 - 首爾仁川 4 月起增至每周 7 班，加上 7 月 6 日開航高雄 - 首爾金浦每周 3 班，高雄往返首爾航班將達每周 10 班。

另外，高雄往返東京成田每周 7 班、大阪 7 班、曼谷 5 班、上海浦東 5 班、廈門 3 班、香港 7 班，而馬尼拉 4 月起從每周 3 班增至 4 班，4 月 20 日起再增飛深圳每周 2 班，屆時高雄出發每周提供 50 個航班，直飛亞洲各大主要城市。

為讓南部鄉親也能享受到更優質的飛行體驗，華航也特別調派全新 A321neo 客機，服務於高雄出發飛往東京成田、大阪與首爾仁川航線，而 737-800 客艙也全新升級無線影音娛樂系統，旅客可透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。藉由新航線、新機隊與新服務，期盼為南部航網注入新活力。