日月光獲頒環保永續貢獻獎 以綠色行動讓高雄發光

高雄市長陳其邁為表揚全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光致力於兼顧企業營運與永續，親自蒞臨日月光高雄廠舉辦的「永續新公民、行動綠生活」活動，並頒發「環保永續貢獻獎」獎座，由執行長吳田玉代表企業受獎，肯定日月光為高雄的永續綠色之光。

日月光重視企業與環境的永續發展，以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大策略，積極推動多元行動方案，連續七年獲得道瓊永續指數的殊榮，今日也在高雄廠研發大樓舉辦「永續新公民 行動綠生活」啟動儀式。

活動現場如高雄市長陳其邁、經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳、高雄市環保局長張瑞琿等皆是座上賓，日月光執行長吳田玉、高雄廠總經理羅瑞榮及獲選為高雄廠年度模範員工的同仁則在典禮上一同見證公司的永續表現。

日月光強調，市府頒發的永續獎座，開啟公司永續新公民的身分，秉持共好理念，持續精進企業的綠色行動力，擴大永續影響力，讓永續行動成為日月光的全民運動。

從近零到淨零，日月光承諾「2030 年辦公室淨零，2050 年生產製造據點淨零」，積極布建綠色製造與循環經濟。為了體現行動是改變的開始，今年高雄廠更強化讓永續走入生活，舉辦年度「永續生活節」，配合 422 地球日，自月初展開一系列活動，號召員工共同參與淨灘、淨山、淨道及護林活動，接下來更加透過環保月、綠色交通及減塑專案推動，以及廠區競賽活動，持續深植環保永續意識，深入同仁的日常，共同打造更美好的生活。

高雄市長陳其邁表示，高雄過去是重工業城市，面對淨零轉型的推動，以永續韌性城市為願景，率市府團隊積極深入經濟、環境、安全、教育等面向推出多項政策，搭起產官學界平台，以「數位」帶動「淨零」的雙軸轉型，運用智慧科技改善生活，保留城市特色，達到永續推動與轉型。

陳其邁說，因應國際趨勢，企業致力追求淨零轉型，日月光在永續的表現卓越，共獲得 28 座獎項，以及道瓊的肯定，更取得全球的燈塔工廠認證。相當樂見也感謝日月光以領頭羊的角色，帶領更多業界夥伴，與高雄市共同努力，以典範城市為目標，持續閃耀屬於高雄的永續光輝。

執行長吳田玉表示，日月光屢獲永續獎項的肯定，歸功於全體員工，這是屬於日月光人的共同榮耀。因為大家認同企業的理念思維，願意執行實踐，日月光才有力量，以正面、積極的影響力，攜手上下游的供應鏈及客戶，致力於營運與環境的平衡，共同開展出更具韌性的解決方案，積極為永續帶來實質改變，以創新布局綠色生活，邁向嶄新的未來。