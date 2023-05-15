建通高雄煉銅廠投產將全銷 營收倍增營運拚翻轉

端子廠建通 (2460-TW) 高雄煉銅廠預計下半年投產，公司透露，從目前客戶洽詢狀況來看，預計投產後即可全產全銷，滿載後每月可貢獻約 1.5-2 億元的營收，將較現有營收規模倍增，營運也將迎來轉機。

建通表示，高雄煉銅廠土建工程大致完工，5-6 月機台陸續進駐，第三季試產、第四季可望進入量產，月產能滿載可達 500 噸，若以建通前 4 月營收 7.47 億元來看，高雄廠滿載後可望貢獻 1 倍的營收。

且在需求暢旺下，建通也規劃在第一期試車順利後，將展開二期擴產計畫，而目前除了國內客戶，也有國外客戶上門接洽合作。

越南銅下料回收再煉製的業務方面，建通表示，已找到當地合作的回收廠商，目前再煉製的銅除了自用外，也已經開始小量外售給當地廠商，隨著料源規模擴大，後續外售比重可望進一步攀升，挹注營收。

另一方面，建通異型導體材已開始小量出貨，也持續有新的開發案在進行，公司看好，隨著新事業今年逐步發酵，除了對營收的貢獻增加外，也有利毛利率提升。

建通第一季受到家電插頭端子需求走弱，營收 5.64 億元，呈現雙減，不過，稅後淨損 3854.1 萬元，較前季虧損 6528 萬元收斂逾 4 成，每股虧損 0.23 元，其中，毛利率 3.9%，也較前季增加 2.3 個百分點。