業績優異的強勢股，看好填息後續創高

今日台股 AI 概念股部分出現高檔賣壓，震盪加劇，雖說趨勢還沒結束，但也會使更多人對於短線波動有所警惕，今日繼續來看股價初步攻擊，短期位階相對安全之標的－1319 東陽。

下圖中可看到，以近半年角度而言，股價並不屬於低位階，但短線正乖離並未放大，且今日股價以還原權值 K 線來看，剛創下近期收盤新高價；從台股盤面多數多方趨勢標的來看，應可期待仍有上檔空間，從技術面線型來看，有望有出突破壓力後行情；甚至從除權息角度來看，最近盤面越來越多強勢填息股，綜合各項層面可樂觀看待之標的，應至少可期待填息表現。

東陽昨公布 6 月自結合併稅前淨利，單月表現創歷史同期新高；而上半年稅前淨利同樣也是創歷年同期新高，稅前 EPS 為 2.62 元。並指出「市場需求延續，東陽加快生產、備貨，積極整理整頓，提升產品品質，為下半年市場需求做足準備。」

Q2 獲利尚未公布前，已能看到東陽本業獲利率提升，第一季每股盈餘也達到近 3 年來高點；AM 業務穩定且 OEM 業務受惠中國車市回溫，都是讓東陽業績能維持在近期相對高檔的原因。而中國的電動車下鄉政策，也是得以帶動部分汽車零組件及車用電子廠，下半年營運成長的利多，搭配此市場趨勢，東陽下半年要超過上半年獲利不是難事。

東陽 Q1 稅前淨利 1.03 元，稅後 0.83 元，以此比率計算上半年稅後可超過 2 元，全年基本可超過 4 元，以 (1) 過往本益比區間多落於 10~30 之間來看，以本益比中值計算，目前股價也屬相對低估 (2) 以全年預估獲利比較 2022 年賺 3.64 來看，基本上股價要創波段新高也很正常。

以上述條件來看，股價經過量縮整理，且短線 + 中線上股價皆有空間可期待來看，在投資人面對許多想追又怕受傷的標的時，或許是另一種可考慮關注之選擇。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

▶填寫表單 索取 2023 下半年投資行情懶人包

（https://www.surveycake.com/s/z7mKk）

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

▶點擊測驗（https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=6 ）

「永誠資產管理處」

是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞；從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶ ▶ ▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▶觀看更多精彩影片

https://m.youtube.com/channel/UCXhFwgxQL_LBuhK43YEqWmQ

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。