首批國有房地包租全數標脫 高雄10戶得標金額僅比底價多20元

財政部首度推出的國有房地包租新制，初試啼聲就繳出亮眼成績，中南部合計 3 標共 22 戶全數標脫，其中高雄的 10 戶標的則由兆基管顧以 63 萬 2388 元得標，僅比底價高出 20 元，堪稱精準投標。

國產署首度推出國有房地包租新制，分別是台中市 10 戶、高雄市 10 戶、台南市 2 戶 3 個標的共 22 戶，今天全數標脫。

其中台中市的 10 戶租金底價約 8.8 萬元、台南市 2 戶租金底價約 3 萬元、高雄市 10 戶的租金底價約 63 萬元，根據今天開標結果，台中市有 4 家業者搶標、台南市共有 3 家業者投標，高雄市則由兆基管顧 1 家投標。

最後開標結果，台中市、台南市都由星鴻公司拿下，其中台中市 10 戶以溢價率超過 9 倍、91.5 萬元拿下，台南市溢價率也有 6 倍以上、投標金額 24.1 萬元。

值得注意的是，高雄市僅由一家兆基管顧投標，最後以 63 萬 2388 元拿下，價格僅比底價多了 20 元。

國產署表示，北區分署預計將在 5 月 30 日公告，位於台北市中正區中華路二段 12 戶國有房地，6 月 30 日開標，該批標的原為行政院農業委員會林務局宿舍，鄰建國中學、東吳大學、南機場夜市、台北植物園，近萬華火車站及龍山寺捷運站，生活機能完善，房型介於 23 坪至 25 坪，歡迎包租業踴躍投標