二因素加持 信邦估Q2獲利受太康精密虧損影響不大

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 子公司太康精密 (6833-TW) 因大客戶帳款無法收回提列減損，市場擔憂第二季獲利恐受拖累，不過，公司認為，在毛利率提升、匯兌有利下，單季獲利仍可望成長，延續創高態勢。

信邦持股太康精密 57.45%，太康精密因大客戶荷蘭電動自行車品牌 Vanmoof 爆發財務危機，應收帳款 8.14 億元無法收回，去年已提列 74950 萬元損失，等同於今年上半年將提列 7.39 億元，恐連帶影響信邦第二季獲利。

不過，信邦說明，第二季產品組合持續轉佳，毛利率可望持續向上，加上新台幣第二季貶值，業外也有匯兌利益，都能抵銷此次太康精密的一次性減損損失，不影響獲利成長，仍可望創單季新高。

據了解，太康精密自 2020 年起提供 Vanmoof 電動自行車之生產整合服務，VanMoof 負責電動自行車軟硬體設計及通路銷售，太康精密提供生產整合服務及成車測試檢驗，後端委由信邦負責包含 ECU(電控模組) 生產暨成車組裝。

而為提高電動自行車自製程度、整合產業上下游及提供更完整服務有助於未來長期業務開拓，太康精密今年 4 月向信邦承租廠房及取得相關之設備、無形資產及存貨，跨入成車組裝生產業務。