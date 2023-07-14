升息末端 債券市場的轉機？危機？

在過去幾年下來，全球金融市場經歷了許多罕見的狀況，其中 2022 年股債雙跌，債券表現不佳，成為了 40 多年來最差的一年，由於疫後大量印鈔也導致了市場通膨預，聯準會大刀破斧的連續升息步調，目前市場進入了升息的尾端，許多投資人也想在債券較便宜的情況佈局，也成為了最熱門的投資選擇，但這邊永誠資產管理處要提醒各位想保守操作的投資人，下半年債券還是有風險！

利率展望高通膨風險

首先，考慮市場的利率走勢和預期，債券市場受利率變動的影響較大，因此要關注利率是否已經觸及頂峰或是否將進一步上升，以目前狀況來說，要降息的機率低，這就是為什麼之前歐美有許多銀行出現倒閉的狀況，因為高利率的大環境下，企業的成本是上升的，會導致跟銀行之間的違約，這種惡性循環下，也有可能讓看似保守的工具，領息領的心驚膽跳。

債券發行人的信用風險

在這種大環境下，可能出現債券發行機構無法如期給予投資人相對應的報酬，違反了當初承諾，如果發生在一個原本信用評級較高的公司或實體的債券，因其財務狀況惡化或其他原因而被信用評級機構下調評級至非投資等級，當投資等級債券降級為非投資等級債券，將會變成「墮落天使債券」。

回到投資初衷是什麼

債券是可以作為投資組合的一部分，多元化的配置有助於平衡風險並獲得更穩定的回報，也可以跟據自己的投資目標和風險承受能力，選擇適合的債券類型和期限，投資等級債券通常相對較穩定，高收益債券則可能帶來更高的回報，但風險也更大，所以應該回到到底我們配置每個工具的用途，若是投資想賺錢，那今年度股票比債券的表現好太多，並且下半年的市場經濟更好時，股票也會賺的比債券多。

目前市場面臨的風險增加了債券投資的不確定性。投資人一定要持續監測市場動態和經濟環境，關注宏觀經濟數據、利率政策和地緣政治等因素，因為市場變化迅速，投資者應該保持警覺，評估自己的投資目標、風險承受能力和時間，隨時調整自己的投資策略，也可以與專業的財務顧問討論專業的市場評論和建議，有助於制定更明智的投資決策。

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。