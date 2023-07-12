00918調整成分股 電子股比重仍近8成、填息率平均9成

大華優利高填息 30(00918-TW) 分別新增、刪除 9 檔成分股，調整後電子股比重仍將近 8 成；從最新成分股歷史填息機率來看，填息率平均逾 9 成，涵蓋電金傳三大產業；電子股撐腰讓 00918 績效水漲船高，統計到 7 月 10 日止，在全台股原型 ETF 裡排名第 2。

今年以來績效亮眼的台灣首檔高填息 ETF，大華優利高填息 30，日前根據指數篩選原則，完成第二次的成分股調整，本次共新增與刪除 9 檔成分股，最新成分股歷史填息機率平均超過 9 成，且涵蓋電子、金融、傳產三大產業。

大華銀投信指出，本次 00918 成分股調整，納入華通 (2313-TW)、鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、永豐金 (2890-TW)、景碩 (3189-TW)、台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488-TW) 與緯穎 (6669-TW)；剔除華新 (1605-TW)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星科技 (2377-TW)、群光 (2385-TW)、南亞科 (2408-TW)、潤泰全 (2915-TW) 與頎邦科技 (6147-TW)。

大華銀投信指出，指數原則進行成分股調整後，電子類股比重仍佔近 8 成，顯示電子股後市仍看俏，顯示這些企業的總報酬具吸引力，建議投資人透過 ETF 分散布局、長期持有。

根據 CMONEY 統計 00918 目前成分股過去最多 15 次的填息成功率，平均超過 9 成。值得注意的是，00918 在 6 月份也剛進行首次收益分配，亦於日前完成填息。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，儘管台股近期出現修正，然而成分股表現仍相對強勢，帶動 ETF 表現。

統計 6 月台股 11 檔高股息 ETF 表現，發現 20 個交易日中，00918 不僅上半年績效排名為同類型冠軍，到 7 月 10 日為止，仍在全台股原型 ETF 裡排名第 2。

展望後市，鄭翰紘認為，AI 技術的成熟有望帶動台灣相關企業的表現，然預期大盤將呈區間波動，建議可布局於獲利穩健且前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業，抑或可以透過 ETF 分散布局，降低單壓個股的風險。