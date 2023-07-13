〈台幣〉美通膨降溫 新台幣強彈1.52角收31.086元 創近2周以來新高

美國通膨降溫，美元指數回落、主要亞幣轉升，新台幣兌美元今 (13) 日帶量走揚強彈 1.52 角、收在 31.086 元，是 6 月 29 日以來、2 周以來新高，台北及元太外匯交易市場 18.37 億美元。

美國 6 月 CPI(消費者物價指數) 年增率 3%，已是連續 12 個月下滑，也是 2021 年 3 月以來新低，通膨降溫，市場預期聯準會升息循環可望進入尾聲，美元指數應聲回落至 100。

美元轉弱促使亞幣轉升，新台幣匯價今天隨著台股勁揚走升，新台幣兌美元盤中強彈逾 1.5 角，盤中升勢雖有收斂，但在外資匯入、出口商拋匯支撐下，新台幣終場仍大幅升值 1.52 角。

外匯交易員指出，外資買超台股 202.18 億元，在匯市部分也偏匯入，加上出口商眼見新台幣強升，也趁勢進場拋匯，是推升新台幣勁揚主因。

外匯交易員表示，美國通膨降溫，市場預期聯準會升息即將進入尾聲，資金也跟著轉向，帶動主要亞幣升值，包括人民幣、日元、韓元貶值壓力得以緩解，新台幣也隨亞幣彈升。

至於後市是否朝升值方向前進？外匯交易員則說，目前市場買美元需求仍在，加上適逢股利發放高峰期，外資循例領到股息後就會匯出，預期要等 7 月下旬後，匯市走勢才會逐漸明朗。