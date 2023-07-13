舊金山聯準銀行：美國關鍵通膨指標恐怕難以抑制

舊金山聯邦準備銀行週三 (12 日) 發布的研究報告表示，如果新冠肺炎疫情前存在的經濟趨勢再次顯現，僅勞動力市場溫和降溫恐怕不足以促使降關鍵通膨指標回落。

報告中表示，在疫情帶來的影響下，勞動力市場壓力推高了核心通膨，這表明如果持續緊縮，勞動力市場放緩，將真正有助於降低通膨指標。

報告指出，隨著勞動力市場和經濟活動因利率上升而放緩，核心通膨預計將放緩。影響的大小將取決於核心通膨與勞動力市場關係的強度。

但是，如果恢復疫情的寬鬆政策，那麼情況可能會有所不同，將存在一個重大風險，即研究核心通膨對勞動力市場狀況的低敏感性可能會再次出現。在這種情況下，將需要更明顯地總體需求放緩才應能應對通膨。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 重申，今年可能需要再升息兩次好讓通膨降溫。她強調 Fed「做太少」的風險仍大於「做太多」的風險，不過隨著 Fed 升息周期正接近「最後階段」，目前兩者正在達到平衡，因此 Fed 應該會比去年更慢的步調升息，好評估經濟狀況。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 就曾表示，潛在的通膨壓力仍強、美國經濟依然有彈性，可能促使 Fed 進一步升息。她表示，為確保通膨可以持續且及時回落到 2% 目標，基金利率仍需從目前水準近一步上調，然後觀察未來經濟數據並維持高利率一段時間。

梅斯特認為，物價仍處在失衡狀態下，核心指標顯示通膨居高不下且影響層面廣泛。至於經濟展望方面，他表示大多數商界人士認為今年不會出現衰退，儘管需求進一步放緩，衰退也將避免或非常溫和。