G7宣布 向烏克蘭提供長期安全保障

北約（NATO）立陶宛峰會在週三（12 日）閉幕，七大工業國集團（G7）達成一項向烏克蘭提供長期安全保障的聯合框架協議，維持對基輔的既有財政與軍事支持承諾，烏克蘭總統澤倫斯基則感謝成員國提出的承諾，並說烏克蘭代表團為烏克蘭帶來重大安全勝利。

據倫敦《金融時報》報導，這項協議的核心內容，包括向烏克蘭提供 「橫跨陸、海、空域的現代軍事裝備」、協助訓練烏軍、提供情報、協助網路防禦。作為交換，基輔將承諾推動改革，包括司法改革、由文官領導軍隊。

澤倫斯基對此表示：「我們明白，對烏克蘭而言，最好的保障是加入北約。在我們加入北約的過程中，我們希望得到安全保障，並永久擁有這些保障，這將讓我國與（西方）國家的關係更牢固。」

澤倫斯基進一步表示：「烏克蘭代表團正在為烏克蘭、為我國、為子民、為子孫帶來重大安全勝利。」他說，週三的框架聲明和安全保障，有望帶來強大雙邊承諾。

北約秘書長史托騰柏格則表示，「北約 - 烏克蘭理事會」（ Ukraine-Nato Council ）可以舉行元首、部長、大使級別的會議，將加強北約與烏克蘭的政治互動。

俄羅斯外交部對此在週三提出聲明，認為北約峰會的結果表明，北約重回冷戰時期。俄方說，以美國為首的「西方集體」，不願接受多極世界的形成，並打算透過軍事等一切可用手段捍衛其霸權。俄方強調，西方所謂的「基於規則的國際秩序」，是違反國際法的自我特權。

俄國政府表示，鑒於北約已經確定的對俄國安全和利益的挑戰和威脅，俄方將利用所掌握的一切手段和方法，及時、適當做出反應。