輝達在創投圈「殺瘋了」 一天出手兩次

上半年最後兩天，生成式人工智慧（AIGC）在創投圈又傳出新消息。6 月 29 日，Inflection AI、Stability AI、Runway 三家「獨角獸」企業扎堆融資，微軟 (MSFT-US) 、Google、輝達（Nvidia）(NVDA-US) 都出手了。

據《科創板日報》報導，輝達格外引人注意，不管是以「超級黑馬」姿態融資 13 億美元的 Inflection AI，還是被視爲熱門種子選手的 Runway，輝達都是投資人。

稍早一點，6 月 9 日，做類 ChatGPT 聊天機器人的加拿大 Cohere，宣布完成 2.7 億美元 C 輪融資，輝達也參與融資。

目前 Inflection AI 和 Cohere 已經成為「獨角獸」，Runway 的估值也升至約 15 億美元。輝達在一個月內三度出手，可以說把把都命中紅心。

Inflection AI 由 DeepMind 共同創始人 Mustafa Suleyman 和招聘平台領英共同創辦人 Reid Hoffman 在 2022 年創立，專注於開發面向消費者的 AI 產品，被認為是 OpenAI 主要競爭對手。

Inflection AI 於今年 5 月推出首款產品——Pi，這是一個類似於 ChatGPT 的聊天機器人，但 ChatGPT 的定位是通用 AI，而 Pi 的定位是個人 AI。

與此同時，由於生成式 AI 掀起的浪潮催生天量晶片需求，輝達身價水漲船高，今年來股價暴漲 191.53%，躍居市值「1 兆美元俱樂部」。手握晶片與資金，輝達逐漸成為矽谷創投圈要角。

瘋搶繪圖處理器（GPU）是當前市場的真實寫照。今年 4 月初，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克創立一家 AI 大模型公司 X.AI，並語出驚人，表示「就連狗都在搶 GPU」。

數據顯示，輝達 2022 年全年 PC GPU 出貨量達 3,034 萬片，幾乎是 AMD 的 4.5 倍。5 月 25 日，輝達公布第 1 季財報，營收為 71.9 億美元，並預測第 2 季營收將達到 110.0 億美元。

TrendForce 預測，AI 相關晶片需求帶動輝達營收成長，輝達在第 2 季有望取代高通，成為全球最大無晶圓廠晶片設計公司。