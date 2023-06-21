雖利率連降3周 美國上周房貸需求依舊持平

最受歡迎的 30 年期固定房貸平均利率連續第 3 周下降，但房貸需求沒有太大變化。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周增加 0.5%。前一周需求大幅激增。

上周符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.77% 降至 6.73%；自備 20% 頭款的貸款餘額從 0.65（包括發起費）降至 0.64 支付。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中寫道：「上次利率走高是在 2021 年 12 月。流動性狀況趨緊促使貸款機構撤資，並在此過程中提高了利率。」

本周房貸再融資申請下降了 2%，較一年前同周下降 40%。

本周購屋房貸申請增加了 2%，但較去年同期下降 32%。購屋族開始習慣更高的利率，但待售房屋的新掛牌數量持續下降，導致銷售額保持低點。浮動房貸利率需求增幅超過傳統貸款需求。

坎恩補充指出：「首購族在聯邦住房管理局 (FHA) 購買貸款中占絕大部分，這種成長證明，即使買家有興趣，但活動繼續受到可負擔庫存水平偏低的限制。」

住宅建商也將因而受益。根據 MBA 的數據，與 2022 年 5 月相比，5 月購買新屋的房貸申請增加了 17%。根據美國人口普查局，5 月單戶住宅開工率比 4 月增加了 18.5%，與需求同步。

房貸利率本周之初略有下降，但隨著 Fed 主席鮑爾在眾議院金融服務委員會聽證，這種情況可能會在周三 (21 日) 發生變化。