【量大強漲股整理】AI股全面噴出，夏季到來電力股攻勢再起下，電力股中誰最有潛力?

市場靜待關鍵通膨數據，周二美股集體收紅，台股今日早盤在 16900 平盤上下游走震盪，隨後 AI 領軍帶動，電子、金融翻紅，大盤重啟戰火，由黑翻紅，終場上漲上漲 63.12 點，收在最高 16962.03 點，量能來到 3494 億元。

看一下三大法人: 外資翻空賣超 56.31 億元；投信買超 16.51 億元；自營商買超 22.2 億元，三大法人合計賣超 17.59 億元。

台股技術面觀察，連續兩天價量齊揚收了，日線連二紅，在修正整理後重新站回十日線大關，目前短中長期均線向上，五日線即將扣抵值，有機會翻揚向上，未來只要量能可以持續維持三千億元以上，都有機會持續挑戰月線、萬七大關，今天晚上重頭戲將關注，即將發布的美國消費者物價指數 (CPI)，將會牽動未來的走勢，目前選股將重於選市。

個股方面，今日資金流向 AI 題材，(3231-TW) 緯創、(6669-TW) 緯穎、(2382-TW) 廣達，紛紛創新高，(2356-TW) 英業達亦首日秒填息，這些 AI 股全面性的表態向上都驗證我們先前的看法!

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