〈房產〉千萬元以下預算要買新北預售屋 目前只剩淡水

近年來房價居高不下，預售屋價格也持續攀高，若預算只有 1000 萬元以內，哪裡可以買得到平價預售屋呢？房仲業者根據今 (2023) 年 1-5 月預售屋實價登錄資料，統計全台總價 1000 萬以內的預售屋交易前 10 名，其中以桃園市龜山區交易量居冠，觀音區、楊梅區位居二、三名，而雙北地區僅剩下淡水區，較有機會買到千萬以下預售屋。

永慶房產集團統計，2023 年 1-5 月 1000 萬元以下預售屋交易量最多的前三名，全都在桃園市！桃園市龜山區以 429 件交易量居冠，其次則是觀音區 288 件，而楊梅區則以 225 件位居第三。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園市龜山區預售屋交易主要集中於 A7 重劃區一帶，目前平均單價約每坪 36.2 萬元，平均總價 801 萬元，房價門檻相較於鄰近的捷運站低，磁吸不少雙北客群，加上鄰近產業聚落，受惠於桃園就業人口以及北客南移的效應，讓交易量居全台之冠。

至於名列第二和第三的觀音區與楊梅區，兩區域均受惠於工業區、科技園區龐大就業人口，帶動購屋需求，而楊梅在五楊高架通車後，完善交通機能，更添交通優勢，加上預售屋單價 2 字頭、總價在 650-750 萬元之間，房價相對親民，受到不少自住族群青睞。

觀察前 10 名榜單中，雙北地區僅有淡水區上榜。陳金萍指出，淡水區位於雙北地區的邊緣地帶，向來是房市的蛋白區，房價自然相對親民。但隨著淡海新市鎮開發逐步成熟、交通建設陸續完成後，淡水區房市表現在新北市名列前茅，加上《平均地權條例》修法通過後，抑制投機客炒作，讓淡水區房市更健康。

淡水區預售屋交易主要集中於淡海輕軌沿線與捷運紅樹林站周邊，顯見在軌道建設加持下，有助於淡水區房市發展。陳金萍表示，今年 1-5 月預售屋交易量 197 件，排名第五，平均單價每坪 33.9 萬元，平均總價 831 萬元，房價負擔相對低廉，而新推案多、可選擇性高，也受到不少首購族、小資族的青睞。

房仲業者提醒，由於預售屋具有屋況新、可客變，同時還有付款相對輕鬆等優勢，吸引不少首購族、小資族購買。不過，畢竟買房是人生大事，簽約前務必確認該建案是否已請領建築執照，確認土地與建坪面積，不足部分未來必須由建商找補，同時也要留意土地使用分區，避免出現違規使用情形，像是工業區不得作為住宅使用，恐有罰款取締、報拆的風險發生。