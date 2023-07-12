〈美股盤後〉等待關鍵通膨數據 動視暴雪飆 道瓊升超310點

關鍵通膨數據公布前，聯準會鷹派言論持續，美股主指週二 (11 日) 全數收紅，道瓊揚升超過 310 點，那指和標普穩步收紅逾 0.5%。

隨著油價上漲，需求前景改善，能源股漲勢吸睛，同時，科技股勁揚向上，美國法院批准微軟收購動視暴雪交易案，動視暴雪飆升超 10%，創兩年新高。

數據方面，投資人將聚焦週三公布的 6 月消費者價格指數 (CPI) 與週四的生產者價格指數 (PPI) 報告，以了解通膨是否持續降溫，推斷聯準會未來利率政策走向。

政經方面，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 稱，聯準會尚未完成上調短期利率目標的任務，未來仍然有一些路要走，以使政策達到足夠限制性立場。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 週二警告，成員國之中有逾四分之一職位，可能因為人工智慧 (AI) 革命而流失。

歐盟議會週二以 587 票對 10 票通過「歐盟晶片法案」(EU Chips Act)，希望在 2030 年將歐盟在全球晶片產量占比從目前的 9% 升至 20%，以加強歐盟在全球半導體領域的地位，並解決因疫情暴露的供應鏈脆弱性。

另外，為了解決指數過度集中的問題，那斯達克 100 指數 (Nasdaq-100 Index) 將在 2023 年 7 月 24 日開盤前進行特別調整 (Special Rebalance)，依據截至 2023 年 7 月 3 日為止的成分股和在外流通股數進行權重重新分配。

地緣政治方面，隸屬於加拿大政府的企業監察員正調查加拿大企業是否進口通過中國侵犯人權行為製造的產品，Nike Canada 及 Dynasty Gold 遭指控其供應鏈涉及中國新疆強迫勞動行為。

週二 (11 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全面攀高，能源、公用事業和工業板塊位居前三。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.30%；Meta (META-US) 上漲 1.42%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.59%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.19%。

道瓊成分股以 3M 領漲。3M (MMM-US) 上漲 4.87%；波音 (BA-US) 上漲 2.55%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.62%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.93%；Merck (MRK-US) 下跌 1.15%。

費半成分股逾半收紅。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.13%；AMD (AMD-US) 下跌 1.99%；美光 (MU-US) 上漲 1.79%；德儀 (TXN-US) 跌 0.35%；高通 (QCOM-US) 跌 0.21%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.53%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.02%。

企業新聞

備受矚目的真人電影《Barbie 芭比》20 日將躍上大螢幕，讓不少芭比迷相當期待，美國玩具大廠美泰兒 (MAT-US) 股價隨之走高 2.81% 至每股 21.58 美元。

動視暴雪 (ATVI-US) 暴漲 10.02% 至每股 90.99 美元。微軟 (MSFT-US) 收紅 0.19% 至每股 332.47 美元。美國法院週二駁回 FTC 要求暫停微軟收購動視暴雪的初步禁令，這項裁決意味，微軟可以在 7 月 18 日的最後期限之前，在除英國以外的任何地方尋求完成收購動視暴雪。此外，微軟確認在 1 月份宣布裁員 1 萬人的基礎上進一步裁員。

雲端企業關係管理軟體商 Salesforce (CRM-US) 勁揚 3.93% 至每股 221.17 美元。Salesforce 週二宣布將把主要雲端軟體產品價格調漲約 9%，這是該公司在引入 AI 功能後，7 年來首次漲價，新的定價將於今年 8 月生效。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.28% 至每股 188.08 美元。調研公司 Canalys 數據顯示，全球第二季個人電腦 (PC) 出貨量下滑情況有所緩解，其中蘋果 (AAPL-US) 近期推出的 15 吋 MacBook Air 需求強勁，助攻該公司表現優於市場，出貨量成長 51%。

經濟數據

美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數報 91，預期 89.9，前值 89.4

華爾街分析

Northwestern Mutual Wealth Management Company 投資長 Brent Schutte 預期：「大家將看到通膨繼續下降的證據，但這對聯準會來說還不夠好。聯準會擔心薪資價格會出現螺旋式上升，我認為將會出現經濟衰退，因為聯準會將繼續採取行動，直到他們看到勞動力市場崩潰以及薪資增長遠低於 4%。」

OANDA 市場策略師 Craig Erlam 提到：「投資人都在密切關注週三通膨數據，7 月升息基本上無懸念，要改變這種預期，數據需要出現相當疲軟的情況。」

Solus 替代資產管理公司分析師 Dan Greenhaus 稱：「無論大家同意與否，聯準會上次暫停升息是為收集更多訊息，再升息一到兩次，遠不如他們何時最終開始降息重要。風險角度來看，何時降息比再升息次數產生的後續影響更大。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主