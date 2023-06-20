鉅亨美股雷達：市場關注Fed官員談話 英特爾斥資330億美元馬德堡設廠

美股重要看點：

市場關注聯準會 (Fed) 官員談話及政策動向。美將公布新屋開工、營建許可等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.791%。美股期貨週二 (20 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.38%，標普 500 期貨跌 0.40%，那斯達克 100 期貨跌 0.49%。

聯準會決策者在連續十次升息以抑制通膨後，決定維持利率不變。 雖然通膨已從去年夏天的高位明顯放緩，但聯準會最新的點陣圖表明，如果通膨繼續走高，官員們今年可能會將基準聯邦基金利率再上調兩次，至 5.6%。

預計聖路易斯 Fed 行長布拉德和紐約 Fed 威廉斯將在周二發表講話。週三和週四，聯準會主席鮑爾將在國會作證，這是他半年一次的貨幣政策證詞的一部分，而多位聯準會官員也將在本週發表演說。

投資人將仔細研究他們的評論，以尋找有關美國經濟下一步可能走向的線索，因為大家仍然擔心美國經濟受到利率上升的影響。

美國人口普查局將報告 5 月份的房屋開工和建築許可，這是房屋建築和整體供應的代表。 房屋開工數可能從 4 月份的 140.1 萬套小幅上升至 140.5 萬套，相較之下，今年 1 月份為兩年低點為 134 萬套。

美國市場週一因六月節假期休市。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月新屋開工 (萬戶)，預估 137.9，前值 140.1

美國 5 月營建許可 (萬戶)，預估 142.8，前值 141.6

重要個股動態：

英特爾 (INTC-US) 將斥資超過 300 億歐元 (330 億美元)，在德國的馬德堡 (Magdeburg) 設立兩座晶片廠，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 周一 (19 日) 盛讚，這是德國史上最大手筆的外國投資。

路透引述的知情人士說，柏林已同意提供近 100 億歐元的補助給英特爾，超過一開始提出的 68 億美元。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉之所能夠達到如今的規模，是因為通用汽車 (GM-US) 的放棄，沒能夠持續生產在 90 年代末推出的現代化電動車 EV1。

馬斯克表示，如果通用汽車當時製造更多 EV1，他們就會成為電動車領導者，「但他們沒有，所以需要特斯拉」。當特斯拉創建時，還沒任何大型汽車製造商或新創公司生產電動車。