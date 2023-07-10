葉倫結束訪華行程 中國財政部提出四點聲明

美國財政部長葉倫在週日（9 日）結束訪華行程，中國財政部在週一提出四點聲明，要求美方取消加徵關稅，停止打壓中企，中方並說美中兩國同意繼續保持經濟領域高層交流。

中國財政部在週一表示，中共中央政治局常委、國務院總理李強於 7 月 7 日會見葉倫，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰於 7 月 8 日會見，且這些會談「坦誠、務實、深入，具有建設性」。

中方在會談中指出，健康穩定的中美關係，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏，應是國與國相處的基本之道、正確之道。中方希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，把兩國元首峇里島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關係早日重回正軌。

中國財政部並提出以下四點聲明：

一是說明了中美經濟關係互利共贏的本質。作為全球最大的發展中國家和最大的發達國家，中美經濟關係歷經數十年發展，經濟結構互補、經貿往來密切，形成了巨大共同利益，彼此都從對方發展中受益，兩國經濟關係的本質是互利共贏。中方認為，中國的發展對美國是機遇，而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇。美方表示，其不尋求對華「脫鉤」，世界前兩大經濟體脫鉤對兩國都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。美方無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

二是要求美方採取實際行動，回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。近年來，美方提出一系列對華經濟制裁打壓措施，損害了中國市場主體的正當權益，破壞了兩國關係的民意基礎。在會見會談中，中方再次重申了在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場。中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。改革開放以來，中國建立並不斷完善社會主義市場經濟體制，當前正在著力推進更高水準對外開放。中國始終致力於加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。依法保護產權和知識產權，維護企業合法權益，對包括外資企業在內的各類市場主體一視同仁、公平對待。中國實現經濟快速發展，也為世界經濟增長作出積極貢獻。差異不應成為產生隔閡的理由，而恰恰是加強溝通和交流的動力。中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。中國國家主席習近平先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為應對全球性挑戰、共建人類命運共同體提出了中國方案，得到國際社會廣泛響應，正在轉化為各方的積極行動。面對日益嚴峻的全球性挑戰，希望以包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切，多為促進全球共同發展盡心出力。

