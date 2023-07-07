強攻推特地盤 Threads上線首日吸引逾3000萬人下載開通

Meta 文字版 app「Threads」上線約 20 個小時後，已吸引超過 3000 萬人下載開通帳號，這對馬斯克經營的推特來說可謂是史上最重大威脅。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在 Threads 上線 7 小時過後，在自己的 Threads 帳號上貼文寫道：「七小時內，1000 萬人註冊。」

他在另一篇文章中說：「我們應該要有個擁有 10 億以上用戶的公開對話式 app。推特曾經有機會做到，但卻沒有實現。希望我們可以。」

面對大量用戶湧入，Threads 運作大致穩定，僅回報零星的瑕疵。在推特擁有數千萬追隨者的美國國會議員 Alexandria Ocasio-Cortez 周三 (5 日) 晚間說：「我上 Threads 大概五分鐘，現在 app 似乎掛了。我剛發出一篇皇后區美食推薦的長文。」

一些人討論 Threads 的使用條款和規定，例如當用戶徹底刪除 Instagram 帳號時，Threads 帳號也可以一併刪除。

祖克伯的文章無法顯示在某些人的 Threads 頁面上。Instagram 主管 Adam Mosseri 向 Threads 用戶坦承，Threads 仍缺乏某些現代 app 應該有的基本功能，例如標記、用標籤搜尋、把自己關注的對象集合在一個主頁等，這些都已經列入待辦清單，以優化功能。

儘管有零星出包事件，祖克伯說，app 初步註冊情況踴躍，明顯反映需求暢旺。根據產品部門副總裁，Instagram 上有很多網紅早就希望推出文字版 Instagram。

Semafor 周四報導，一名代表馬斯克的律師已經致函給祖克伯，指控 Meta 在創造 Threads 的過程中聘用推特前員工，已經涉及濫用商業機密和其他智慧財產權。Meta 發言人證實此事，並回應 Threads 工程團隊沒有任何一名員工曾在推特任職過。

Threads 上線首日註冊情況踴躍。圖取自 Meta

推特新任執行長、廣告界才女雅克里諾 (Linda Yaccarino) 發布推文說：「我們是經常被模仿的對象——但推特的社群可是複製不來的。大家建立了推特社群，這裡無法被取代，是大家的公共廣場。」

Meta(META-US) 股價周四變動不大，終場小跌 0.8% 至每股 291.99 美元。美股普遍下挫，社群媒體同業 Snap(SNAP-US) 收黑 1.73% 至每股 11.91 美元。