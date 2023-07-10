Modelo Especial連續兩月銷量超過Bud Light 成全美最暢銷啤酒

Constellation Brands (STZ-US) 旗下產品 Modelo Especial 繼 5 月首度登頂後，6 月再度取代百威英博 (Anheuser-Busch InBev)(BUD-US) 的百威淡啤 (Bud Light)，連續第二個月成為美國最暢銷的啤酒品牌。

百威淡啤 (Bud Light) 是 2022 年和今年前 4 個月銷量最高的啤酒。但受到保守派對跨性別網紅馬爾瓦尼 (Dylan Mulvaney) 的社交媒體促銷活動表達強烈反對後，其銷量出現下滑。

多家美國零售商因銷售 LGBTQ+ 商品而面臨保守派的抵制。Target (TGT-US) 多年來一直在 6 月銷售驕傲主題商品，但由於顧客和員工之間發生衝突，該公司被迫下架部分商品。

根據諮詢公司 Bump Williams 引用來自 NielsenIQ 的數據，截至 7 月 1 日的 4 個星期，百威淡啤和百威啤酒的銷量同比分別下降了 28% 和 11.7%，而 Modelo Especial 的銷量則增加了 8.5%。

Modelo Especial 是 6 月全美最暢銷的啤酒品牌，占同期零售店啤酒總銷量的 8.7%，而百威淡啤位居第二，占比為 7%。

百威英博 CEO 杜克里斯 (Michel Doukeris) 今年 5 月曾表示，現在全面評估對與驕傲相關促銷活動的強烈抵制所造成的影響還為時過早。

像 Target 這樣的企業現在正面臨同性戀權利組織的批評，因為它們對社群的支持不足。紐約總檢察長詹姆斯 (Letitia James) 6 月也指稱該公司的舉動是「錯誤的」，並敦促該零售商改變其決定。

代表咖啡連鎖店星巴克 (SBUX-US) 咖啡師的工會聲稱，數十家星巴克門市店長阻止員工懸掛驕傲月旗幟和裝飾品，或者將其移除；讓美國數十家星巴克門市員工也因此在 6 月舉行罷工。