安馳6月營收寫16個月低 上半年創同期高

IC 通路商安馳 (3528-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 5.01 億元，月減 14.4%，年減 9.25%，第二季合併營收 17.61 億元，季減 3.76%，累計上半年營收 35.91 億元，年增 11.84%；由於客戶庫存調整，安馳 6 月營收為 16 個月來低點，整體上半年仍受惠客戶需求穩定增加，仍創下同期新高。

展望後市，安馳認為，上半年在整體產業景氣不明，客戶訂單相對保守下，影響部分產品訂單的出貨進度，預估下半年隨電子產業需求回溫，公司持續優化產品組合，擴大應用面，提高兩大產品線的智慧製造方案整合度，並積極拓展新代理產品線，整體營收及獲利可望維持穩健成長動能。

安馳表示，整體上半年受惠半導體驗證平台需求、5G 高速傳輸及工控自動化測試設備需求穩定增加，營收仍較去年同期成長。

細分兩大產品線，上半年 AMD 代理線出貨明顯成長，年增超過 3 成，主要受惠 AI 生成技術帶動半導體驗證平台需求大幅增加，以及軍工航太，智慧醫療等出貨量穩定增加，另外 5G 高速傳輸設備及工控自動化測試設備等利基型的新興應用領域部分，也預計下半年出貨量再增溫。

ADI 代理線方面，工控、自動化測試設備及儀器等應用面相關需求持穩，且在車用、儲能的產業趨勢帶動下，已切入新應用市場，預期隨著新、舊應用市場布局並行，將提升 ADI 產品方案的完整度。