東陽樂觀看營運 AM出貨交不及、電動車營收占比增

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 副董事長吳永茂今 (10) 日罕露面指出,下半年有望較上半年更好,今年營收獲利一定比去年好,主要因 AM 出貨「交不及」,而 OEM 布局也看好中國新能源車是未來的成長動能,至 2025 年營收比重有望從目前的 5-10% 衝上 25-30%。

東陽認為,由於北美汽車保有度高,里程數也提升,AM 需求前景樂觀,市場有長期商機,接單已回到疫情前水準。

東陽總裁吳永祥強調,目前東陽 AM 提供有 25000 種產品品項,可滿足客戶成單成櫃、一次購足的需求,全球主要客戶達 2300 個,可供應市面上約 70% 的車種所需,且車齡 15 年甚至 20 年的車款,只要有需求就會提供。

吳永祥進一步提到,每年投資 15-18 億元開發新產品,積極認證熱銷產品,建構高門檻,競爭者難以進入。

目前東陽在美國 AM 市場的滲透率 20%,隨著車險公司推動擴大使用 AM 碰撞零件,加上 AM 價格成本較 OES 低,預估 2030 年滲透率將達 28%。

另一方面,吳永茂說明,中國是全球最大的新能源車市場,也是車市發展的趨勢,中汽協預估今年總市場規模可達 900 萬台,年增 35%,市占 32%,東陽在中國電動車布局的績效,預計第四季顯現,檢驗測試中。

吳永茂不諱言,中國電動車市處在戰國時代,很難去預測,「至少幾千家」,料中國政府總有一天會大整頓,更認為,戰到最後仍將是傳統車廠為主流,不過,電動車輕量化後塑膠製品越來越多,對東陽是一個很重要的成長方向。

在中國的 OEM 市場,中國轉投資一汽富維東陽新設三座廠,包括上海、安徽合肥、長春綠色製造基地,主要供應歐美系新能源車,其中,上海廠供應美系電動車已試量產,安徽廠供應大眾預計 11 月量產、長春廠供應一汽奧迪預計明年底量產,年產能分別為 140 萬、100 萬和 110 萬台套。

隨著新廠房陸續投入,東陽估 2025 年電動車營收占比有望從 5-10% 成長至 25-30%。