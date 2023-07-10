台股短線拚重回月線 選股聚焦題材股、業績成長股

台股開高走低，今天終場收盤小跌 11.41 點收在 16652.8 點。投信認為，台股目前仍在月線之下，短線如果無法回到月線之上，預料指數將呈現盤整震盪格局，挑選標的建議聚焦題材股，以及下半年業績成長股。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，目前指數尚未收復月線，加上市場在等待第 2 季財報數據，如果大盤無法回到月線之上，預料指數將維持整理格局，短線先視能否回升至 6 月初的長紅 K 收盤位置。

至於今年以來大漲的 AI 題材，廖炳焜認為，7 月中旬進入財報季前後恐較為震盪，且不排除有獲利了結的可能性，但 AI 需求將在明 (2024) 年呈現快速爆發，加上庫存去化有機會於第 3 季落底，利率政策的影響性也逐漸鈍化，均有助於長期股價表現。

廖炳焜提醒，美國擬限制中國企業使用美國公司雲端服務，而中國將於 8 月開始限制鎵及鍺金屬產品出口，目前中國鎵礦產量占全球 9 成以上，鍺礦則占全球 4 成，為全球最大的鍺生產國，短期台廠相關供應鏈多有對應方式與替代管道，然長期的出口管制影響仍需觀察。

廖炳焜認為，看好半導體庫存修正後往往能帶動新一波多頭行情，且在生成式 AI 的驅動下，有利於下半年電子業重回成長軌道，目前看好產業仍以 AI 相關為主，其次為儲能相關，傳產則以航運觀光較佳。

安聯投信表示，現階段半導體庫存仍在去化中，雖速度較為緩和，但基本面已在景氣循環底部，後續若終端消費有好消息，則有利提升市場信心；至於消費電子需求仍較低迷，後市有待觀察。

安聯投信表示，半導體在景氣下行循環的末期，可留意長期結構性佳，但短期因庫存調整造成評價偏低的個股作布局；另外，符合政策趨勢、抗景氣循環的再生能源、儲能與航太軍工也可留意。