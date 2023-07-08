通用汽車連漲9日 創6年來最長漲勢 華爾街喊買

因受益於基本面消息和華爾街的有利研究，通用汽車 (GM-US) 周五 (7 日) 上漲 0.38%，幅度不大卻是連續第九日上漲，為該股 2017 年 7 月以來最長漲勢。

通用汽車周三宣布，第二季美國汽車交付量年增約 19% 至 691978 輛，且較前季總交付量 603208 輛上升，其中電動車交付量年增 110% 至 15354 輛。

雖然一切看起來很好，但因通用汽車第一季電動車交付量達 20670 輛，因此第二季成績意味季減 26% 之多，在通用美國銷量中的占比自第一季的 3.4% 下降至 2.2%，但仍穩居美國電動市場第二把交椅。龍頭寶座仍屬特斯拉 (TSLA-US)，福特 (F-US) 則排名第三。

通用預定 7​​ 月 25 日公佈第二季財報。Jefferies 分析師周五報告預期，通用第二季將再次表現強勁，因此將其目標價自 37 美元上調至 39 美元，但維持該股「續抱」評級。通用周五收在每股 39.61 美元。

美銀分析師周四也將通用目標價自 70 美元上調至 72 美元，維持「買進」評級，力讚該公司引導核心業務度過困難的經濟環境，並在電動車領域取得長足進步。

最後，摩根士丹利分析師周四維持「加碼」評級，自目標價從 38 美元上調至 41 美元。

通用今年迄今股價上漲近 18%。