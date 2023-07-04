〈房產〉林敬超將接任商仲CBRE世邦魏理仕台灣總經理

商仲 CBRE 世邦魏理仕台灣，今 (4) 日宣布由現任世邦魏理仕資本市場部主管林敬超，將接任台灣總經理一職，接下來，將負責世邦魏理仕台灣的營運策略及發展計劃，且繼續兼任台灣資本市場部主管；而現任中國華東區域與臺灣董事總經理朱幸兒，則仍將督導世邦魏理仕台灣業務。

林敬超畢業於國立政治大學地政學系，並獲得國立政治大學國際經營管理碩士 (IMBA)，林敬超在畢業之後先後進入仲量聯行、港商私募基金、第一太平戴維斯等公司進行大型商用地產買賣租賃和資產管理歷練，並在 2019 年加入世邦魏理仕資本市場部。

現年 33 歲的林敬超經手如廣豐新天地、國際南科等大型交易案後擔任資本市場部主管，近 2 年來，林敬超帶領資本市場台灣團隊，累計交易金額已突破 370 億元。

今年三十三歲的他，無疑是外商五大行，最年輕的總經理，但他加入世邦魏理仕團隊近五年，面臨到疫情、通膨、升息，烏俄戰爭等瞬息萬變的市場挑戰，他卻順應市場變化發展團隊，去年更創立了新的工業及物流服務 (ILS) 團隊，深耕包含物流、倉儲、及數據中心等工業不動產，為在地中小企業到大型上市櫃企業服務。

林敬超今 (2023) 年更操盤歷年來最高金額的不動產投資信託基金清算案－新光一號 REITs，以 100% 達成率完美標脫所有經手案件，在市場交易額緊縮的情況下創下逾 180 億元的交易紀錄，成為 2023 年市場最大宗商用地產交易。