彭博：特斯拉上海廠 裁部分電池組裝線員工

知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 裁減上海廠部分電池生產工人，並已經在本週初開始通知電池組裝線員工。

據《彭博》報導，消息人士表示，特斯拉在本週稍早開始通知上海廠一期電池組裝線部分員工；一些員工可以選擇轉移到另一個車間，例如沖壓、塗裝或總裝車間。目前外界仍不清楚有多少電池工人受影響。

雖然特斯拉採用 LG Energy Solution 和寧德時代 (300750-CN) 生產的電池，但這些電池必須先裝入電池模組和電池組，才能裝到電動車。 這個環節大部分是在特斯拉電池車間完成。

特斯拉在中國的代表並未回覆置評請求。特斯拉上海廠擁有約 2 萬名員工，每年生產約 100 萬輛電動車。

另據微信公眾號「十方智行」指出，特斯拉開始對電池組裝相關員工動刀，電池組裝一期員工裁撤過半。內部員工透露，特斯拉此次給的裁員補償一般為 「N+3」，也有人提到 「N+2」或 「N+1+1」（即工作年限的月份數 + 1 倍月薪，再加人民幣 1 萬元）。

「總裝、沖壓、焊裝、塗裝，四大車間穩如老狗，」有電池工人這樣表示，「一開始以為特斯拉是新能源車，電池工廠最重要，但沒想到畢竟不是電芯研發和製造，只是個組裝車間，所以最先被下刀。」

去年特斯拉在中國銷售 439,770 輛新車，激增 37.1%。儘管今年成長腳步放緩，但第 1 季仍然較一年前增長 21% 至 22.93 萬輛。上半年，特斯拉中國含出口批發銷量為 46.4 萬輛，貢獻全球 88.9 萬輛銷量一半以上。

「十方智行」指出，如此奪目的成績，為何特斯拉還要裁員？內部人士說，根源自然離不開美國，「美國政府禁止給進口自中國的電池補貼，要求用美國本地製造的電池」。

該內部人士進一步表示：「之前特斯拉上海的組裝電池還能供應國外，但現在出口渠道被美國那頭堵死，訂單被砍，自然電池工廠裁員。」