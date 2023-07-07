財報發布在即 美國運通NIM恐遜於預期 股票遭華爾街降評

美國運通公司 (AXP-US) 遭華爾街下調評級，主張其即將發布的財報預期下降，導致周四 (6 日) 股價下跌。

美投行 Baird 分析師 David George 和 Brennan Crowley 周四將美國運通股票的評級自維持一年多的「優於市場表現」下調至「中性 / 高風險」，但他們維持其 185 美元的目標價不變。

美國運通周四下跌 2.30%，收每股 170.94 美元，意味目標價仍隱含 8% 以上的漲幅。今年迄今該股上漲 16%。

George 預期，美國運通 6 月止的一季淨利息收益率 (NIM)7.84%，低於 FactSet 調查的分析師預期 8.3%，這是分析師下調美國運通股票評級的部分原因。

Baird 預期，與第二季更廣泛的預估相比，美國運通的 NIM 更加疲軟，「主要是由於資金結構的轉變和存款成本的上升。」

隨著美國聯準會 (Fed) 升息遏止通膨，存款的利息成本上升，目前隔夜利率或銀行拆借利率自一年前的 1.6% 陡升至 5.07%。

分析師表示：「雖然我們仍喜歡美國運通的特許授權及其推動營收增長的能力，但我們認為風險 / 回報不再具有吸引力。」

美國運通將於 7 月 21 日公布第二季財報。

花旗分析師上個月將美國運通股票目標價自 150 美元下調至 148 美元，主張其專有的信用卡購買數據顯示，旅遊和娛樂支出在第一季大增 39% 後趨於穩定。

美國運通公司沒有立即回應置評請求。執行長 Stephen Joseph Squeri 在 6 月 1 日的行業會議上表示，他相信「今年剩餘時間裡，旅遊和娛樂業將表現強勁。」