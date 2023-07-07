〈紐約匯市〉美小非農遠勝預期 DXY觸三周高點後回落翻黑

美元指數周四 (6 日) 短暫彈升後回落翻黑，因最新 ADP 報告顯示美國就業市場依舊強韌，提高了聯準會 (Fed) 在本月稍晚升息的可能性。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.25%，至 103.11。ADP 報告出爐後，DXY 短暫攀至逾三周高點，尾盤翻黑。

ADP 報告顯示，美國 6 月民間企業招聘人數激增 49.7 萬，較預期翻倍，並創去年 2 月以來最大增幅。另一方面，美國上周初領失業金人數略微上升。

美國同日公布 6 月 ISM 服務業指數優於預期，主要受新訂單指數帶動，反映在 Fed 收緊貨幣政策的情況下，美國經濟仍具韌性。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 認為：「今天的強勁經濟數據，更像是『好消息就是壞消息』的感覺，將其和股市的反應合起來看，就能清楚了解當前的美元走勢。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，期貨市場已將 Fed 在這個月升息 1 碼的可能性調高 25 個基點至 92.4%。

今日公布一連串數據後，2 年期美債殖利率一度站上 5%，創下 16 年來最高水平，對利率可能在更長一段時間內維持在高檔的預期，拖累美股主要指數走軟。

與此同時，ISM 服務業價格指數跌至逾三年低位，顯示通膨可望持續降溫，但達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 仍對通膨能否持續且及時回到目標水準感到憂心。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，主要央行多半在微調貨幣政策，考量到這些央行或多或少處在同一個位置，美元很難有幅度較大的走勢。

避險日元上揚，兌美元匯價升逾 0.3%，至 144.03 日元兌 1 美元，處在一周高點。主要央行收緊貨幣政策，引發投資人對全球經濟成長前景的擔憂，進而打壓風險偏好。

因金融市場押注英國央行 (BOE) 將在明年初把利率調升至 6.5%，英鎊盤中觸及兩周高點，最終收漲近 0.3% 至 1.2738 美元。英國 2 年期公債殖利率升至 2008 年 6 月來最高水平。

離岸人民幣兌美元微升 0.1%，至 7.2535 人民幣兌 1 美元。中國人民銀行本周已連續四天設定高於預期的中間價，交易員認為，此舉是為了防止人民幣貶值幅度過大、速度過猛。

比特幣今觸及 13 個月高點，至約 31,500 美元，截稿前由紅翻黑，跌 1.8% 至 29.920 美元。

截至台灣時間周五 (7 日) 約 6:00 價格: