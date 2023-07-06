市場聚焦葉倫訪中、拜登批准今年以來最大的海上風電項目!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)

■ 道瓊指數：下跌 -156，跌幅 -0.45% 至 34353。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -77.25，跌幅 -0.50% 至 15283.50。

■ 標普 500 指數：下跌 -20.25，跌幅 -0.45% 至 4463.50。

【今日總經數據】美國財長葉倫訪中、美國初領失業金人數、美國６月 ISM 服務業 PMI。葉倫將在北京會見中國政府高級官員，討論美中關係併就關切領域進行直接溝通。

昨日聯準會公布 6 月的 FOMC 會議紀錄顯示，暫時升息是合適的，但也有部份官員表示支持再升 1 碼，主因就業市場依舊緊俏，通膨也降的比預期要慢，尤其是核心通膨幾乎沒什麼變化，會議記錄也透漏，所有官員皆同意年底前進一步緊縮政策。

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二、美股盤前關注重點

1. Wolfspeed 受惠於中國鎵、鍺出口禁令：Wolfspeed 為碳化矽第一大供應商，Qorvo (QRVO.US)、恩智浦半導體 (NXPI.US) 等公司都是透過 Wolfspeed 購買碳化矽原料，隨著中國將製造半導體的兩種稀有金屬鎵和鍺進行出口管制，許多半導體公司皆面臨風險。

昨日瑞薩電子與 Wolfspeed 簽屬為其 10 年的碳化矽協議，以確保 Wolfspeed 做出的碳化矽裸片和外延晶源 10 年供應承諾，以為 2025 年開始大規模生產碳化矽功率半導體鋪路，而瑞薩電子支付 20 億美元給 Wolfspeed，此資金將助 Wolfspeed 進行產能建設項目，昨日 Wolfspeed 大漲 11.02% 至 62.99 美元。

2. 拜登批准新澤西州大西洋海岸線風電項目：拜登政府於昨日晚間批准美國迄今最大的海上風電項目，此項目名為 Ocean Wind 1，為拜登批准的第三個商業規模的海上風電項目。Ocean Wind 1 將從距新澤西州南部海岸 15 英里處件多達 98 台 Haliade-X 風力渦輪機，已提供 1,100 兆瓦的電力，開發該項目的丹麥能源公司 Orsted 稱，該項目大約可為 500,000 戶家庭供電，但 BOEM 預測為 380,000 戶，此項目也是促進拜登計畫在 2030 年開發 30 吉瓦的風能目標的重大進展。

3. 祖克伯聲稱新推出的 Threads App 7 小時內有 1000 萬用戶註冊：臉書母公司 Meta (Meta.US)昨日推出的，號稱要對抗 Twitter 的 Threads App，目前已可以在 100 多個國家 / 地區下載，由於監管問題，目前歐洲 (不包含英國) 尚不能下載，祖克伯聲稱新推出的 Threads App 上架不到 7 小時就有 1000 萬用戶註冊，昨日 Meta 上漲 2.92% 至 294.37 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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