利率自高點下滑 上周美國房貸需求大增

上周美國房貸利率連續第二周回落，這足以讓現有和潛在的屋主考慮申請房貸。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周增長 7.2%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從前周的 6.81% 降至 6.77%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.66（包括啟動費）降至 0.65。

本周房貸再融資申請增加 6%，但較一年前同周下降 41%。雖然利率有所回落，但仍較一年前高出整整 1 個百分點，是疫情頭兩年出現再融資熱潮時的 2 倍多。如今大多數借款人的利率低於目前可用的利率，因此即使是現金再融資，屋主也不想失去這些優惠利率。

本周用於購屋的房貸申請增加 8%，但較一年前同周下降 27%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「利率仍較一年前高出 1 個百分點以上，而且待售庫存偏低，繼續限制許多市場的購房活動。」「申請貸款的平均貸款規模連續第 3 周下降，因為我們繼續買方市場上看到更多的首購族。」

本周房貸利率變動不大，但周三 (14 日) 下午 Fed 公布最新政策會議結果和更新利率預測時，情況可能會發生變化。

《Mortgage News Daily》營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 寫道，「有人說 Fed 將利用這些預測在 2023 年再次升息一次或兩次加雖然聯邦基金利率不直接決定房貸利率，但這樣的舉動仍會給各種利率帶來相當大的上行壓力。」