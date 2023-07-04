〈商品報價〉中國唐山再度限產 鐵礦砂下挫逾2%

各類散裝船型需求皆減弱，波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (3 日) 下跌 23 點，或 2.1% 至 1068 點，來到二周以來低點，且連續第六個交易日下跌。此外，鋼鐵重鎮唐山再傳減產消息，引發需求擔憂，使鐵礦砂期貨下挫逾 2%。

海岬型運費指數 (BCI) 連六黑，下挫 53 點至 1651 點，跌幅達 3.1%；平均日租金減少 441 美元至 13692 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 16 點，或 1.6% 至 1014 點；平均日租金減少 143 美元至 9130 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 2 點，或 0.27% 至 747 點。

鐵礦砂部分，新加坡鐵礦石期貨走跌 2.24%；連續月紐約鐵礦石下挫 2.7% 至 108.69 美元，因中國最大的鋼鐵生產中心唐山下令當地鋼廠減產以改善空氣質量，交易商對需求疲軟持謹慎態度。

中國前 5 個月的經濟表現令人失望，而市場對中國刺激信號的反應不一，一些交易員思考北京願意在多大程度上支持，特別是陷入困境的房地產行業，對中國鋼鐵需求的最新展望也尚未鬆一口氣。

陸媒報導，唐山因空氣品質排名持續下滑，要求自 7 月 1 日至 31 日，該市 11 家 A 級鋼企按協商減排落實管控措施，B 級以下鋼企燒結機停產 50％，高爐等比例降低生產負荷。