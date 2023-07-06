消費者信心強 美國上半年新車銷量可望成長12%至14%

隨著買家擺脫對通膨和利率上升的擔憂，美國上半年新車銷量可望成長 12%-14%，遠遠超出產業預期。

經銷商和汽車業高層表示，過去三年來，汽車供應短缺導致車商不斷調漲價格，車款選擇性也不多，種種因素觸發消費者的觀望心態，使需求受到壓抑。然而，隨著供應鏈壓力緩解，車商正在加緊腳步生產，銷售反彈的速度比許多分析師預期的還要更快。

經銷商 Kunes Auto and RV Group 營運長 Scott Kunes 表示：「消費者信心還是在，主要是因爲供應積壓的狀況持續了很長一段時間。」

包含通用汽車 (GM-US)、本田汽車 (HMC-US) 本周公布上半年美國銷量實現雙位數成長，特斯拉 (TSLA-US) 和 Rivian(RIVN-US) 的全球交車量也優於預期，激勵股價走高。福特汽車 (F-US) 即將在周四 (7 日) 公布銷售業績。

不過，Stellantis(STLA-US) 和豐田汽車 (TM-US) 上半年美國銷量雙雙下滑 1%，南韓現代汽車甚至擠下 Stellantis，躍升為全美銷量第四的車商。

即使華爾街分析師預期，隨著越來越多新車流入經銷通路，價格將會下滑，但旺盛的需求仍使買家的平均支付價格接近歷史高點。J.D. Power 數據顯示，上半年平均支付價格漲了 3%，在 6 月時達到約 4.6 萬美元。

上半年的業績也反映出，更長的交車時間、更少的選擇和更高的售價，可能會持續一段時間。

雖然許多分析師曾預期，在庫存回升和選擇性增加的情況下，車商可能會祭出更多折扣，但截至目前，針對消費者的優惠活動僅微幅增加。

不過，從車商的角度來看，美國消費者以更高價格購車的意願，可望繼續為獲利成長挹注動能。

Cox Automotive 上月將美國今年汽車銷量預期，從先前的 1410 萬調升至 1500 萬輛。首席經濟學家 Jonathan Smoke 指出，主要將由個人買家以及其他商業客戶的強勁需求推動。