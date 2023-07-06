中國祭鎵鍺出口管制 美國：與盟友共商解決方法

中國近日宣布將對半導體等電子產品製造所需的鎵、鍺等金屬實施出口管制，中國商務部長魏建國更表示「這只是開始」，若美國和盟友加強限制手段，中國反制還會升級。對此美國商務部周三 (5 日) 強調「堅決」反對的立場，並將與盟友共商解決方法。

中國選在美國財長葉倫訪中和美國獨立紀念日之前宣布，8 月 1 日起，鎵、鍺等相關品項未經許可不得出口，以維護國家安全和利益。由於中國掌握鎵、鍺生產約八成，消息一出，企業紛紛設法確保貨源，價格也水漲船高。

魏建國周三向中國官媒中國日報表示，假如美國推出更嚴厲的科技管制，北京已經準備好隨時實施額外的出口限制，「這只是中國反制的開始，中國的工具盒還有很多種類的措施。如果針對中國的高科技管制變嚴格，中國的反制也會升級。」。

美國商務部長周三回應說：「這些措施，凸顯了供應鏈分散化的必要硬。美國將與盟友共商解決方法，並為關鍵供應鏈建立韌性。」

歐盟也關切此事，德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 表示，針對鋰等材料的任何擴大管制，都會「造成問題」。

近年從貿易關稅糾紛、Covid-19 病毒起源、網路安全、間諜氣球一路到科技競爭，美中關係緊張進入最新篇章。針對鎵、鍺的出口管制，可說是中國繼美光禁令後的第二大反制措施，業界擔心，若美中關係未緩減，中國接下來可能限制稀土出口。