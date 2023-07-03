產能逐漸提升 Rivian上季電動車產量超過預期

Rivian Automotive Inc. (RIVN-US) 上季電動車產量超出華爾街預期，因該公司致力於提高產量並克服一系列供應鏈問題。

根據周一 (3 日) 發表的聲明，該公司還重申之前的財測目標，即今年可望生產 50000 輛電動車。該公司 2022 年產量接近 25000 輛。《彭博》報導，這家總部位於加州 Irvine 的電動車製造商今年 3 月在內部會議告訴員工，今年產量有可能達到 62000 輛。

截至 6 月 30 日當季，Rivian 生產了 13992 輛電動車，並向客戶交車 12640 輛。分析師之前預計該公司上季產量約為 12562 輛。當季總產量比第 1 季生產的 9395 輛明顯增加；其中包括為投資人和客戶亞馬遜生產的兩款乘用車和一款商用插電式貨車。

Rivian 正在努力保持其在眾多電動車新創公司中的領先競爭者地位，以挑戰市場領導者特斯拉 (TSLA-US)。Rivian 於 2021 年在市場上一鳴驚人，引起人們的關注；但之後一直因供應鏈問題、預期降低和市值嚴重下跌陷入掙扎。

該公司在周一盤前交易上漲 8%。該股在 2022 年暴跌超過 80% 後，截至上周五 (30 日) 收盤，今年來下跌 9.6%。

Rivian 將於 8 月 8 日公布第 2 季財報。