〈能源盤後〉沙國稱OPEC+將「不惜代價」支撐油價 原油收登2周高點

原油期貨周三 (5 日) 收登 2 周高點，報導指出，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲表示，OPEC + 將採取一切必要措施來支持石油市場，此消息令石油找到支撐力。

此前沙國周一宣布，將 7 月自願減產 100 萬桶 / 日的舉措延長實施至 8 月。

伊朗試圖在霍爾木茲海峽扣押兩艘油輪的消息傳出後，中東緊張局勢也為油價提供了支撐。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2 美元或 2.9%，收每桶 71.79 美元。WTI 原油期貨周二因美國假日而未有收盤價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 40 美分或 0.5%，報每桶 76.65 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 原油和 WTI 原油創下最近月期貨自 6 月 21 日以來的最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.5183 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.9%，收每加侖 2.4933 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 2.657 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，沙烏地阿拉伯稱他們與盟國 (即 OPEC+) 將不惜一切代價支持油價，以及俄羅斯承諾自願追加減產 50 萬桶 / 日，這些給市場帶來周三初步反彈。

路透周三報導，Abdulaziz 王儲在周三結束的石油輸出國組織 (OPEC) 國際研討會上表示，OPEC + 將採取一切必要措施來支持石油市場。

沙國周一宣布 7 月份生效的自願減產 100 萬桶 / 日計畫將延用至 8 月份，使該國產量保持在每日 900 萬桶。此外，根據新聞報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 周一表示，俄羅斯 7 月份的每日石油出口量將削減 50 萬桶，「為確保石油市場保持平衡盡一份努力。」

Sevens Report 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「這種不惜一切代價的心態，以及 OPEC + 展現出的團結，有助於短期內支撐油價，且每桶 70 美元的關卡可望再次提供初步支撐。」

但他認為，由於今年下半年經濟衰退的威脅日益加大，這種漲勢不太可能持續，因為經濟衰退幾乎肯定會削弱消費者需求，使 WTI 原油價格跌破今年支撐位 67 美元。

Flynn 指出，「與此同時，霍爾木茲海峽發生的戲劇性事件提醒我們，美國動用其戰略石油儲備 (SPR) 恐不是好主意，因為如果確實發生緊急狀況，美國的應急物資就會減少。」

根據外電新聞援引美國海軍發言人消息，伊朗試圖在霍爾木茲海峽附近扣押兩艘油輪，並向其中一艘開槍，但在美國海軍作出回應後，伊朗海軍艦艇均已後退。霍爾木茲海峽位於阿曼和伊朗之間，是全球「最重要的石油過境要道」。

Flynn 指出，霍爾木茲海峽發生的事件加劇市場擔憂，即倘若下半年沒有陷入經濟衰退，「供應將非常緊繃」。

美國能源資訊署 (EIA) 通常周三發布的每周石油供應數據，將因應周二假日而延至周四發布，而天然氣供應報告則延至周五發布。

