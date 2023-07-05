需求復甦 6月動力電池價格跌幅收斂至1-2%

研調 TrendForce 今 (5) 日指出，6 月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯及軟包型三元動力電芯均價月跌幅 1-2%，跌幅開始收斂，分別跌至人民幣 0.74 元 / Wh、0.65 元 / Wh 和 0.78 元 / Wh，主要是上游材料成本下降，帶動電芯成本向下；需求方面，6 月動力電池市場需求穩步複甦，逐漸恢復至去年第四季水準。

儲能電芯方面，市場需求恢復較好，尤其是海外市場，上半年中國儲能電芯供應商頻獲客戶儲能電池大額訂單，下半年以產品交付為主，同時鋰價逐漸回升後，6 月儲能電芯均價月漲 3%，達人民幣 0.67 元 / Wh。

研調預計，下半年儲能市場需求將回穩，業者訂單恢復至高水位，但市場競爭也加劇，預期後續供應商佈局全球市場的能力是發展關鍵。

消費電芯方面，6 月消費電子市場需求表現尚可，同時鈷、鋰等原料價格上漲，上游材料供應商報價較強勢，使鈷酸鋰電芯成本壓力增加，電芯價格跌勢也趨緩，6 月鈷酸鋰電芯均價月跌 1.8%，約人民幣 7.42 元 / Ah。

目前鋰鹽價格近期已開始出現緩跌，預期 7 月價格仍不易轉為上漲。

研調觀察，6 月鋰價波動開始趨於平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關係來看，今年全球鋰資源供給量將達 120 萬噸 LCE(碳酸鋰當量)，年增 40%，需求量預估約 111 萬噸 LCE，年增率 26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰雲母和南美區域鹽湖提鋰產量都將有顯著上升，預期供需關係將逐步走向平衡。

此外，全球企業對鋰礦的「找礦」熱度持續，且不斷有鋰礦新專案被列入開發計畫，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區鋰礦尚未被工業化開發利用，但近年已有寧德時代、中信國安等企業陸續宣佈與當地政府合作開發鋰資源，計畫 2025 年達成年產 10 萬噸鋰鹽的生產能力。

研調認為，全球鋰礦供給量持續成長，鋰礦原料的供應正逐步分散化和多元化，有利降低市場供應風險，後續也需留意各區域在鋰礦開發過程中面臨當地政府對鋰礦投資及出口政策調整的風險。