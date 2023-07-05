明基醫子公司華鋒科技鎖定寵物高齡化趨勢 推健康照護產品

明基醫 (4116-TW) 子公司華鋒科技今 (5) 日表示，看準寵物高齡化趨勢，加上毛孩家長對寵物保健觀念抬頭，鎖定健康照護市場，推出 Photizo Vetcare 寵物居家護理光療儀與 ePad Friends PEMF 寵物脈衝電磁墊等產品。

根據寵物保險企業 Anicom 控股公司發佈的《2022 年家庭動物白皮書》指出，自 2008 年公司實施此項調查以來，寵物逐漸趨於長壽化；另依據美國研究顯示，20% 一歲以上的狗狗，至少有一個關節出現可診斷問題，雖然骨關節炎是不可逆的，無法治癒，但可以控制並維持。

華鋒科技總經理鄒孝威表示，寵物保健市場以藥品為最大宗，但其實有部分寵物不習慣吃保健品，反而讓寵物身體負擔更大，而旗下 Photizo Vetcare 寵物居家護理光療儀，主打紅光和紅外光的雙光源技術，非侵入性，用於肌肉骨骼保健、維持皮膚健康。

此外，ePad Friends PEMF 寵物脈衝電磁墊，內含多組感應線圈，可以大範圍的替寵物做日常保養，是寵物家庭必備的產品。

華鋒科技掌握毛孩高齡化保健商機，舉辦多場寵物保健巡迴講座，透過獸醫師與家長面對面交流，持續傳達寵物居家日常的保健觀念，此外，也將參加今年寵物用品展覽。