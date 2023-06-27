Lucid用電動車技術換取英國豪車公司股份 盤中股價漲近10%

美國電動車新創公司 Lucid Group 周一（26 日）盤中漲近 10%，此前有多家外媒報導指出，英國豪車品牌 Aston Martin 與這家電動車新創公司簽屬協議，Lucid 將提供電動車技術，包括動力和電池系統給 Aston Martin，雙方將打造超豪華高性能電動車，同時 Aston Martin 還將發行約 2,840 萬新普通股給 Lucid，占其股權 3.7%。

截稿前，Lucid(LCID-US) 周一盤中股價上漲 9.69%，每股暫報 6 美元。

Aston Martin 表示兩家公司將達成一項供應和整合協議，根據該協議，自家公司將獲得 Lucid 的技術，包括動力系統和電池系統技術。

此外，該公司也說該協議是對一個純電動車平台訂製開發的補充，該平台將用於未來的全系列電動產品，還將支持計劃於 2025 年推出的首款純電動車。

Aston Martin 表示將向 Lucid 發行 2,835.2 萬新的普通股，並分期向 Lucid 支付現金，發行股票和現金支付的總價值約爲 2.32 億美元。交易完成後，Lucid Group 將成爲 Aston Martin 的股東，持股比例約 3.7%。

Aston Martin 執行長 Lawrence Stroll 表示：「與 Lucid 提議的供應協議將成為自家公司電動汽車成長的重要轉折點。」

值得注意的是，中國電動車企吉利汽車 (0175-HK) 母公司吉利控股上月宣布，與 Aston Martin 達成新合作協議，吉利控股已完成對 Aston Martin 的股份增持，涉資 2.34 億英鎊，增持後當時持股升至約 17%。