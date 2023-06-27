Stellantis為電動車主推出新服務 以紓解充電焦慮

Stellantis (STLA-US) 周二 (27 日) 推出「充電與能源」業務部門，讓電動車更容易上路，並靠與綠色出行相關不斷擴大的服務範圍獲利。

該公司表示，該部門將提供一個名為 Free2move Charge 的平台，提供客戶服務，到今年年底「與合作夥伴」訪問歐洲超過 50 萬個充電站。由於整體產業的充電網絡仍然不足，所有電動車駕駛人都有「充電焦慮」。

然而，這家全球銷量第三大汽車製造商重申，在福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 等競爭對手簽署採取特斯拉 (TSLA-US) 的北美充電標準協議後，該公司仍在評估特斯拉的充電標準。

新充電與能源業務部資深副總裁史塔馬蒂 (Ricardo Stamatti) 表示：「我們期待很快就此事進行更多討論。」

Stellantis 旗下品牌包括 Jeep、Ram、Peugeot、Fiat 和 Opel，規劃到 2030 年其歐洲乘用車銷量的 100% 以及美國乘用車和輕型卡車銷量的 50% 來自電池驅動汽車。

史塔馬蒂表示，該集團看好經營充電站的商機，「用於充電站的能源本身獲利相當豐厚。」「但最終充電將不僅僅是能源，它將與人們在充電時所做的事情有關，像是廣告、零售、媒體消費。」

Free2move Charge「生態系統」將為 Stellantis 品牌的私人客戶提供其他服務，包括為家庭安裝充電設施和企業提供支持。

Stellantis 表示還將「藉由合作夥伴」訪問北美、歐洲和稍後宣布的其他地區的公共充電點網絡。投資客將會十分巨大，而主要合作夥伴將包括能源公司、零售商、硬體製造商和公用事業公司。將在 2023 年提供更多詳細訊息，包括該業務部門的財務目標。