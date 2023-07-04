〈美股盤後〉美股喜漲 特斯拉飆近7% 電動車概念股歡呼

美國獨立日前一天，美股週一 (3 日) 提前休市，美股主指全數收紅，但漲幅均未超過 0.21%，電動車龍頭特斯拉交車報喜，電動車概念股歡呼，喜迎輝煌七月。

特斯拉股價週一飆升近 7%，特斯拉週日 (2 日) 宣布第二季交車量 46 萬 6140 輛電動車，創下新高，表現超乎市場預期，主因是受惠於降價促銷和美國聯邦政府提供的稅負抵免。

除了特斯拉，小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US) 和蔚來汽車 (NIO-US) 等中國造車新勢力 6 月的交車成績單同樣亮眼。

數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 週一公布 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 46，遜於預期的 47.1，跌至 2020 年 5 月以來最低，連續 8 個月低於 50。

Ameriprise Financial 首席經濟學家 Russell Price 表示：「ISM 報告顯示，這是經濟疲軟程度與聯準會進一步升息間的一種讓步。」

儘管今年股市開局良好，但風光表面下仍存在隱憂，經濟衰退警鈴持續，2 年期和 10 年期美債殖利率利差約為 -108.2 基點 (約 -1.1%)，此關鍵曲線倒掛創 42 年來最嚴重。

地緣政治風險不斷，美國與荷蘭擴大限制半導體製造設備銷售，以打擊中國晶片製造商，歐盟與日本正討論晶片和人工智慧方面的合作，強調歐盟將深化與日本在半導體領域的合作，期望逐步減少對中國供應鏈的依賴。

中國週一宣布對「鎵」、「鍺」(用於製造半導體和其他電子產品) 等金屬實施出口限制，未來出口必須交由中國商務部審查，市場認為在美國打壓中國高科技的背景下，中國此舉或許意味著一種對等反制。

繼美國國務卿布林肯後，美國宣布財政政部長葉倫將於週四 (6 日) 訪問北京，將拜會中國高階官員，討論如何管控兩國關係，凸顯拜登政府努力恢復美中溝通管道。

週一 (3 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收揚，非必需消費品、房地產和必需消費品領漲，醫療保健和資訊科技收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.11%；Meta (META-US) 跌 0.33%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.78%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.17%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.75%。

道瓊成分股漲跌互見。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.86%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.37%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.35%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.31%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.2%。

費半成分股普遍收紅。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.64%；AMD (AMD-US) 漲 1.68%；美光 (MU-US) 上漲 1.25%；德儀 (TXN-US) 跌 0.14%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.88%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.26%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.21%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.75%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 6.90% 至每股 279.82 美元，創 3 月份以來最大單日漲幅。特斯拉第二季全球交車量為 46.61 萬輛，優於市場預期，並衝上歷史新高，凸顯降價促銷策略奏效。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.78% 至每股 192.46 美元。《金融時報》報導，蘋果被迫大砍其首款混合實境頭戴裝置 Vision Pro 產量目標至 40 萬台，因為製造商正在努力應對複雜設計和生產難度。

立訊精密的知情人士指出，蘋果目前準備在 2024 年初上市的 Vision Pro 生產目標將少於 40 萬台。立訊是目前蘋果唯一的 Vision Pro 組裝廠。

阿斯特捷利康製藥公司 (AZN-US) 肺癌治療三期試驗初步結果令人失望，股價下跌超過 8% 至每股 65.25 美元。該公司表示，其肺癌治療三期試驗能成功減緩癌症進展，但總體生存率的數據不成熟，結果無統計學意義。

經濟數據

美國 6 月 ISM 製造業指數報 46，預估 47.1，前值 46.9

華爾街分析

美股週二休市，市場將關注聯準會週三發布六月會議紀要，提供央行對利率政策方面的見解。週五將發布 6 月非農就業報告，路透訪調經濟學家預測 6 月將新增 20 萬人，比前幾個月降溫。

Bianco Research 總裁兼創始人 Jim Bianco 表示：「如果經濟衰退未能成為現實且政治危機能夠避免，通膨率可能會觸底至 3%，然後再回升，不過，聯準會將發現這是不可接受的，或將執行更多次的升息。」

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 表示：「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在緊縮行動中是否再升息一次、兩次或零次，將取決於即將發布的數據，預計本週公布的數據對 9 月利率決定的影響將大於 7 月。」

Lyngen 寫道：「除非實際數據大幅走低以及 / 或金融狀況急劇惡化，否則聯準會再次升息。」

展望下半年，瑞銀全球財富管理部門美洲投資長 Solita Marcelli 稱：「由於全球股市和美股均較去年 10 月低點上漲超過 20%，且下半年前景更具挑戰性，我們認為投資人應該做好今年剩餘時間股市表現更加黯淡的準備。」

摩根大通全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 點評：「上半年股市表現良好，主因是美國沒有出現衰退，如果美國經濟衰退，市場將會出現相當突然的重新定價。」

鉅亨溫馨提醒：週四 (4 日) 為美國獨立日，為慶祝該節日，美股休市一天。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主