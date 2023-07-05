5月製造業景氣連3藍 衰退廠商減少近1成

台灣經濟研究院今 (5) 日公布 5 月製造業景氣燈號，連續亮第 3 顆藍燈，自去年 11 月至今，除了 2 月一度轉為黃藍燈，合計已亮出 6 顆藍燈，不過，5 月亮藍燈的廠商比重從上月的 73.83% 減少至 64.38%，代表衰退的廠商減少約 1 成。

台經院統計，5 月製造業景氣信號值為 10.05 分，較上月修正後的 9.35 分增加 0.70 分，終結連 2 減，燈號續亮藍燈。

台經院說明，國際原油價格續跌，雖減緩廠商成本面壓力，但歐、美及中國製造業 PMI 持續落在衰退區間，顯示出全球主要市場終端消費依舊疲軟。

而在國內，雖部分資通訊和傳產產品需求略有回穩，推升需求面指標表現，但全球需求依舊低迷加上去年比較基期偏高，出口、外銷訂單和製造業生產指標等年增率續呈現雙位數衰退，影響售價面指標。

所幸，國內股市在美國晶片廠 Nvidia 財報表現佳，帶動 AI、顯示卡等相關電子權值股走升下，台股出現價量齊揚，推升經營環境面指標。

就 5 月景氣信號各組成項目觀察，4 項分數增加、1 項減少，合計信號值增加 0.70 分，其中，以經營環境面增加 0.50 分最多，需求、成本面和原物料投入面分別增加 0.37、0.08 和 0.04 分，僅售價面減少 0.28 分。

就 5 月不同產業燈號的消長來看，藍燈比重由 4 月的 73.83% 減少至 64.38%，黃藍燈由 15.79% 增加至 21.21%，綠燈由 10.38% 增至 14.41%，本月無黃紅燈和紅燈。

各產業中，表現相對持穩的有成衣及服飾業、家具、機械設備、汽車及其零件等，均亮綠燈。