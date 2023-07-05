上半年資產表現總結 這些類別表現最突出

今年上半年，美聯準會 (Fed) 和全球主要央行持續收緊貨幣政策，美歐銀行業危機引爆也一度成為市場最大的擔憂。全球通膨有所下降，但仍被西方已開發國家認為是最大的風險。總結上半年資產表現，以下這些類別的表現最為突出。

美國科技股受惠人工智慧 (AI) 熱潮成為了上半年美股最擁擠的交易，以科技股為主的那斯達克綜合指數累計上漲 31.7%，創 1983 年以來最大的上半年漲幅。此外，標普 500 指數上半年漲幅約為 15.9%，也創下 2019 年以來上半年最佳表現，同時也從去年 10 月 12 日的低點回升 24% 而進入牛市。

美元指數 2023 年在 101-105 區間波動。英鎊兌美元在今年上半年表現較好。與此同時，歐元對美元匯率也在上半年延續了上漲態勢，漲幅超過 9%，表現優異。人民幣對美元匯率則是經歷了快速升值、在雙向波動中走貶、進入 5 月連續走低的多個階段。

金價上半年再次刷新 2020 年歷史紀錄，並作為避險資產於銀行業危機中創下新高至 2081.82 美元 / 盎司。但是隨著 Fed 維持釋放鷹派態度，5 月中旬至 6 月底黃金持續面臨修正。

不過今年上半年，各國央行對黃金的熱度不減。調查顯示，24% 的中央銀行打算在未來 12 個月內增加持有的準備金。同時，中央銀行對美元未來作用的看法比先前的調查更為悲觀。

最後今年上半年，儘管美國證券交易委員會 (SEC) 對全球上最大的加密貨幣交易所提告，比特幣今年價格漲幅仍超過 80%，重新奪回了加密貨幣總市值 50% 的主導地位，價位超過 3 萬美元。