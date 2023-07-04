浩鼎取得Nectin-4人源抗體序列授權 將開發抗癌新藥

浩鼎 (4174-TW) 看準 Nectin-4 作為癌症治療標的的獨特性與發展性，與 Ablexis, LLC 簽署「Nectin-4 人源抗體序列」授權協議，取得該產品全球權利，未來將開發各種抗癌新藥。

浩鼎去年就委託 Ablexis 的專利技術 AlivaMab Mouse technology，來進行 Nectin-4 為標的的抗體開發案，後續也向 Ablexis 授權取得「Nectin-4 人源抗體序列」全球權利，並將過去的委託案成果進一步應用在各種抗癌新藥的研究、開發、生產及銷售，如抗體藥物複合體 (ADC)、雙特異性抗體新藥等。

依雙方約定，浩鼎將依照合約支付 Ablexis 簽約金，後續按研發進度支付里程碑金，及產品上市後按淨銷售額比例計算之權利金，此外，雙方將不揭露合約授權條件，惟相關金額會在往後財報按規定認列及揭露。

浩鼎指出，Nectin-4 在多種癌症細胞均有表現，經過證明，其與癌症惡化及病人預後相關，臨床上有很高醫療需求並深具商業潛力；公司自 Ablexis 取得 Nectin-4 人源抗體序列，預計將應用於開發各種抗癌新藥。

事實上，浩鼎近期積極拓展抗體藥物複合體 (ADC) 領域，其中 R-992 最具潛力，預計今年 8 月完成 GMP 臨床試驗藥物生產、10 月完成 GLP 毒理學試驗、今年底申請人體臨床試驗。