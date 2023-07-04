〈台股盤前〉多題材加持 大盤反彈拚收復所有均線

台股昨日上演反彈行情，一舉站回月線，美股 3 日全數收漲，資金湧入特斯拉、電動車族群股價攻高，法人認為，台股經歷短暫漲多休息後，挾電動車、AI 伺服器等題材加持，可望再走出一波上漲行情，目標收復所有均線。

美股表現上，道瓊上漲 0.03% 收 34,418.47 點、那斯達克指數上漲 0.21% 收 13,816.77 點，標普 500 指數上漲 0.12% 收 4,455.59 點，費城半導體指數上漲 0.83%，收 3,703.6 點；台指期夜盤小跌 16 點，或 0.09%，收至 17019 點。

國內外新聞方面，特斯拉 (TSLA-US) 受惠降價和美國政府提供補貼，第二季交車量 46 萬 6140 輛電動車創下新高，表現超乎市場預期，股價上漲近 7%，小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US) 和蔚來汽車 (NIO-US) 等中國造車新勢力 6 月的交車成績單同樣亮眼。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 3 日再度直亮漲停燈號，激勵多家海運業者大漲，合計航運業占大盤成交比重達 12%，其中，萬海今日除息，首日同步上演填息行情，一度大漲 8%，逼近完全填息，盤中漲幅在 6% 左右。

緯創 (3231-TW) 公布 6 月自結，營收 810.99 億元，月增 28%、年減 20.1%，稅後純益 17.33 億元，年減 20.9%，每股純益 0.62 元，6 月賺贏今年第一季，第三季底新產能挹注下，下半年出貨加速。

裕隆集團旗下充電整合營運龍頭裕電俥電看好電動運具將成為台灣下一個兆元產業，充電站、充電樁需求高速成長，3 日宣布完成中油機車充電站百站的系統建置，取得機車充電站市占逾 95% 的成績。