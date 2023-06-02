浩鼎延攬前BMS大將 出任執行長暨發言人

浩鼎 (4174-TW) 今 (2) 日公告，延攬前 BMS(必治妥施貴寶)集團副總裁、腫瘤部門全球法規科學副總經理王慧君擔任執行長暨發言人。王慧君曾率 BMS 團隊在五大治療領域開發出 9 種首創新藥在美國上市，期望能借重專業經驗帶領浩鼎新藥開發。

浩鼎表示，王慧君是全球知名藥物法規專家，憑藉其藥物開發經驗、法規戰略思維，以及在腫瘤學、病毒學和諸多治療領域具有深厚基礎，且在製藥業成績顯赫，在 30 年時間內，共開發 9 種首創新藥在美國上市，該新藥涵蓋五大領域，包含愛滋病、B、C 型肝炎、心血管、器官移植和癌症，並推廣至歐洲、中國、日本及世界各地。

此外，王慧君帶領 BMS 團隊完成 15 種新癌症治療方案，包括 2 個首創新藥和 13 個新適應症核准。王慧君也認為，讓病患及時受惠最新醫藥科技的成果，是這工作最大意義，也是數十年奉獻製藥工作最大的動力。

王慧君在美國必治妥施貴寶大藥廠任職逾 29 年，從病毒學高級研究員起步，歷經醫療通訊資深作者、全球標籤部門主管、全球法規與安全科學部門美國聯絡副處長、國際法規戰略處長、國際法規部門領導人兼集團董事、中國及香港法規處負責人暨執行董事、集團副總裁暨全球癌症法規科學負責人等職務。

浩鼎表示，王慧君經常應邀在國際會議或研討會演講，從巴西、中國、日本、韓國到台灣的政府當局，經常向她諮詢、請益；此外，王慧君也關切台灣生技製藥業發展，餘並出任台灣創新藥物聯盟導師，經常往返台美，指導年輕一代如何結合專業與熱情，為新藥開創未來。