國際生醫年會陸續登場 浩鼎、光鼎展示最新研發成果與產品

國際生技醫療年會、展會陸續登場，台生技廠也將在會中發表最新成果，浩鼎 (4174-TW) 將在美國癌症研究協會 (AACR) 年會發表兩項治療成果、光鼎生技 (6850-TW) 則首度赴越南推廣檢測產品。

美國癌症研究協會 (AACR) 年會將於 4 月 14 日至 4 月 19 日，在美國佛羅里達州奧蘭多舉行，浩鼎將在會中發表研發新藥臨床前數據，包括 OBI-999 和 抗 PD1 抗體藥 pembrolizumab 在四種不同癌症模型中有顯著協同作用，以及針對 Globo H 的嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR T) 免疫療法成果。

研發長賴明添指出，OBI-999 創造腫瘤微環境，可以顯著增強 pembrolizumab 功能；在具 Globo H 和 PD-1 表現的乳腺癌、胃癌、結直腸癌和小細胞肺癌四種異種移植模型中，也明顯增強抗腫瘤作用， 這些發現為 OBI-999 與抗 PD-1/PD-L1 聯合治療策略的臨床研究提供有力支持。

此外，浩鼎在針對 Globo H 的 CAR T 細胞療法 (obi-R007) 動物試驗結果發現，對於具 Globo H 表達的腫瘤細胞顯示出強大且具特異性的抗腫瘤作用，此結果為新型細胞療法的發展踏出一大步。

光鼎將參加 4 月 19 至 4 月 21 日在越南舉辦的胡志明分析生化及實驗室展會 (Analytica Vietnam)，會中將展示與炬銨生技合作開發的蝦病毒檢測試劑套組，以及現地檢測自有品牌新品「Qsep Ultra」。

光鼎將展出的蝦病檢測試劑套組，包含七種常見蝦類疾病，如白點症 (WSS)、微孢子蟲 (EHP)、草蝦桿狀病毒 (MBV)、肝胰腺細小病毒 (HPV)、十足目虹彩病毒 (DIV1)、急性肝胰腺壞死病 (AHPND) 以及傳染性皮下及造血組織壞死症 (IHHN) 等。

董事長蔡守冠表示，東南亞的養蝦業相當發達，在越南、泰國、印度等都是當地重要的創匯品項，然而養蝦市場的興衰一直飽受新型病毒的威脅，例如急性肝胰腺壞死病的爆發，一度造成越南等養蝦大國年產量減少近五成的嚴重損失，因此若採用光鼎生技檢測平台搭配蝦病檢測試劑套組，可供養殖戶做為防治蝦病的利器，協助產業的穩健成長。