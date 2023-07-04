4個理由加持！凱基樂觀看下半年台股上行趨勢

台股衝上萬七關卡後進入震盪整理，凱基投顧今 (4) 日表示，儘管下半年台股短期容易因漲多調整，但在年底前，仍有較大機率保持震盪上行趨勢，而此主要反映 4 大原因，包括 AI 持續推動科技股迎來價值重估、國際資金的積極回補、製造業即將迎來庫存回補，以及大選前政策偏多的期待等。

凱基投顧指出，Nvidia 已將 AI 話題轉化為實際營收，AI 熱潮席捲台韓科技股，國際資金更終止過去連 3 年拋售行動，似乎是因為看重台韓兩地作為 AI 軍火庫的地位，以及 AI 支撐 2024 年起獲利將大幅增長的前景。

尤其國際資金今年來台股和韓股的淨買入額，僅達過去 3 年最大累計淨賣出額近 2 成，顯示國際資金仍有相當的增持空間。

另一方面，經過近一年半的庫存調整，凱基投顧觀察到製造商的庫存已降至正常水準以下，再加上即將迎來蘋果 iPhone 15 系列新品的備貨旺季，下半年製造業有望重新迎來庫存回補，並支撐台股企業獲利逐季好轉。

凱基投顧預測，iPhone 15 今年初期的備貨量將維持過往水準，約為 8,000-9,000 萬台，且高端機型的比重將增加，支撐蘋果供應鏈產品組合和獲利結構的優化。

凱基投顧建議投資人，下半年布局首選為 AI 供應鏈，同時，總統大選前政策面的族群往往成為市場資金追逐焦點，今年政策面偏多的族群如綠能、軍工 / 航太和生技等，在今年有望持續獲市場的青睞。

不過，，基投顧仍提醒，下半年要注意投資風險則包括 AI 被強制監管、AI 評價泡沫化、經濟陷入實質衰退等。