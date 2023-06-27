〈浩鼎股東會〉新任執行長首提營運方向 看好ADC藥物發展潛力

浩鼎 (4174-TW) 今 (27) 日召開股東會，新任執行長王慧君上任後，首度對外提出營運策略，未來將集中資源開發藥物，其中看好未來 ADC(抗體藥物複合體)藥物 R-992 的潛力。

王慧君今日提出三大營運策略方向，包括聚焦發展並集中資源，利用現有資源發展藥物給病人、加速開發腳步，以及加入國際性新創藥物給病人。

她進一步說，浩鼎人才濟濟，不過需要集中資源發展，目前正在執行一期與二期臨床試驗的新藥，待完成試驗後會根據結果來決定是否先暫停開發。

王慧君指出，除了既有產品線外，未來會聚焦在 ADC 藥物開發，其中 R-992 最具潛力，原因是其抗體 TROP 2 可以與已獲得美國 FDA 核准的 ADC 藥物 Trodelvy，及正在執行三期臨床的 DS-1062 相互競爭。

根據浩鼎規劃，R-992 今年 8 月完成 GMP 臨床試驗藥物生產、10 月完成 GLP 毒理學試驗、今年底申請人體臨床試驗。浩鼎另一 ADC 藥物 OBI-999 則已經進入二期臨床。

研發長賴明添補充，ADC 藥物屬於精準治療，可以在身體內尋找到抗體，同時不會觸及正常細胞，如同導航飛彈；ADC 藥物跟傳統化療相比，可以提高抗癌效果、副作用較低，病患生活品質可以大幅改善。

從國際併購與授權狀況來看，2022-2023 年就有 6 件，其中，最大併購案是今年 3 月輝瑞以 430 億美元收購 ADC 藥物研發公司 Seagen。