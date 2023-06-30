〈商品報價〉運價全面走低 BDI連四黑續跌2%

散裝船運價全面走低，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (29 日) 下跌 26 點，或 2.3% 至 1112 點，連續第四個交易日收黑。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 63 點，或 3.5% 至 1759 點；平均日租金減少 524 美元報 14589 美元。船舶經紀商 Fearnleys 報告稱，巴西與西非的需求穩定，海岬型市場上周活動良好，但運價卻毫無進展，是因為遠期運費協議 (Forward Freight Agreement，FFA) 價格上漲，壓抑了現貨價格。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 17 點，或 1.6% 至 1041 點，連續第 8 個交易日收黑；平均日租金減少 158 美元報 9368 美元。Fearnleys 表示，亞洲需求減弱與大西洋航線活動趨緩是影響巴拿馬型船運價走跌的主因。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 2 點，或 0.27% 至 750 點。

鐵礦砂部分，連續月紐約鐵礦石下跌 0.29% 至 113.91 美元。

中國前 5 個月的經濟表現令人失望，而市場對中國刺激信號的反應不一，一些交易員思考北京願意在多大程度上支持，特別是陷入困境的房地產行業，對中國鋼鐵需求的最新展望也尚未鬆一口氣。